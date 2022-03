Omgaan met oorlogsstress: doseer nieuws, praat en hou routine aan

De eerste tip van de hulpverleners aan mensen die zich bovenmatig veel zorgen maken: doseer en beperk je blootstelling aan de berichtgeving over de oorlog. Om op de hoogte te blijven, kun je ook één keer per dag het nieuws checken. Bij voorkeur niet vlak voor het slapengaan. ‘Veel mensen staan de hele dag ‘aan’ en krijgen op deze wijze een overload aan prikkels. Vermijd sociale media en zet de push-berichten op je telefoon uit’, adviseren de hulpverleners.

Bij MIND Korrelatie werken psychologen en maatschappelijk werkers die individuele hulp en advies geven. ‘We luisteren, adviseren en verwijzen zo nodig door naar passende hulp’, vat de organisatie haar werk samen.

In gesprek gaan

Sinds de Russische inval is ‘een duidelijk stijgende lijn’ te zien in het aantal telefoontjes, laat een woordvoerster weten. Tientallen mensen bellen omdat ze ‘grote onzekerheid ervaren over de toekomst’. De angst voor kernwapens doet mensen soms terugdenken aan decennia waarin de Koude Oorlog bijna tot een kookpunt kwam. Ook kan de oorlog eerdere (oorlogs)trauma’s weer naar boven brengen. ‘We verwachten dat deze stijgende lijn de komende periode zal doorzetten’, aldus de organisatie.

Een tweede algemene tip is om in gesprek te blijven met mensen die je vertrouwt. ‘In gesprek en contact kan juist de nuancering en relativering plaatsvinden die nodig is om in balans te blijven’, zeggen de experts. ‘Kies als gesprekspartner juist ook de mensen uit je omgeving die je kent als nuchter en met beide benen op de grond. Steun en troost vinden is hierin belangrijk.’

Dagelijkse routine

Een goede dagelijkse routine helpt ook. Denkt daarbij ook vooral aan ontspanning en lichaamsbeweging, raadt MIND Korrelatie aan. ‘Door te bewegen kun je namelijk gevoelens van angst en spanning verminderen.’ En: ga op tijd naar bed. ‘Hoe meer je je aan je eigen routine houdt, hoe meer je een gevoel van controle hebt.’