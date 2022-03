Celstraffen voor oud-leden verboden pedovereniging Martijn

Twee oud-leden van de verboden pedofielenvereniging Martijn zijn dinsdag door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot celstraffen van vier en zes maanden. Het duo zette jarenlang de pedoclub voort, terwijl de Hoge Raad die al in 2014 als illegaal had bestempeld.

Volgens de rechters hebben ‘pedoactivisten’ Marthijn U. (49) en Norbert de J. (43) uit Hengelo met het opzetten van meerdere websites, een videokanaal en een mailinglijst ‘seksueel contact tussen volwassenen en kinderen verheerlijkt’ en de schadelijke gevolgen daarvan ‘gebagatelliseerd’. Kinderen werden daarbij neergezet als ‘seksuele wezens’.

Daarmee deden de twee exact hetzelfde als wat de verboden vereniging Martijn deed, aldus de rechters. ‘Ze hebben het gerechtelijke vonnis aan hun laars gelapt’. De straf voor U. viel twee maanden hoger uit, omdat hij een prominentere rol vervulde. Het Openbaar Ministerie eiste tijdens de rechtszaak tegen beiden nog de maximale celstraf van een jaar.

Vonnis Nelson M.

Het vonnis in het proces tegen de derde verdachte, Nelson M. (27) uit Lelystad, is uitgesteld.

Tijdens de rechtszaak zette M. de raadsman aanvankelijk nog aan de kant. De verdachte was boos dat hij het proces niet via Skype kon volgen. M. is naar Mexico gevlucht en heeft in dat land politiek asiel aangevraagd. De organisatie Free a Girl is een petitie gestart om dat te voorkomen. De petitie op de website van Free a Girl is al ruim 11.000 keer ondertekend.