CNV roept op ruimhartig te zijn met thuiswerken om benzineprijs

Werkgevers mogen 0,19 euro per kilometer onbelast vergoeden. Dat bedrag is sinds 2006 niet aangepast. Met deze brandstofprijzen dekt de maximale onbelaste kilometervergoeding de kosten al lang niet meer, beargumenteert een woordvoerster van FNV. Die vakbond pleitte er vorige week ook al voor dat alle werkenden een kilometervergoeding van zeker 0,19 euro moeten krijgen.

‘Maar veel werkgevers vergoeden helemaal niets, of vergoeden slechts 6 cent per kilometer’, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. ‘Met name in sectoren als distributiecentra, horeca, catering en pakketbezorging is het uitermate slecht geregeld.’ De bonden zetten in nieuw af te sluiten cao’s in op een adequate kilometervergoeding. CNV zegt dat 5 miljoen werkenden niet kunnen thuiswerken. ‘Voor hen moeten de reiskosten dus echt goed geregeld zijn’, aldus Fortuin.

Volgens CNV wil 90 procent van de Nederlandse thuiswerkers dat ook na de coronapandemie blijven doen. Toch vraagt volgens de vakbond een derde van de werkgevers hun personeel om weer naar kantoor te komen. ‘Thuiswerken is een goed middel om de hoge benzineprijzen te mijden’, stelt CNV.