Oekraïne ziet vertraging van opmars Russische troepen

De opmars van de Russische troepen in Oekraïne is aanzienlijk vertraagd en op sommige plekken zelfs tot stilstand gekomen, aldus een adviseur van president Volodimir Zelenski. ‘De strijdkrachten die blijven oprukken, rukken op in kleine groepen.’

De adviseur meldt in een op televisie uitgezonden briefing dat het Oekraïense leger op sommige plekken is begonnen met de tegenaanval. Sinds het begin van de Russische invasie op 24 februari worden Oekraïense gebieden vanuit het noorden, westen en zuiden aangevallen. De grootste stad die Rusland heeft bezet is de havenstad Cherson in het zuiden van Oekraïne, die voor de invasie bijna 300.000 inwoners had.