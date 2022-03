Britse ex-parlementsvoorzitter Bercow verbannen uit Lagerhuis

Bercow was van 2009 tot 20019 de voorzitter. Hij verwierf onder meer bekendheid als flamboyante spreker die de soms oeverloze brexitdebatten in toom hield. Hij kreeg ook buitenlandse bekendheid met zijn vermaningen tot orde in de zaal, ‘Order, Order!’.

Bercow heeft alle beschuldigingen stellig tegengesproken. Hij beschuldigt in een reactie de onderzoekscommissie ‘een langdurig, amateuristisch en onrechtvaardig proces’ tegen hem te hebben gevoerd. Het dure onderzoek duurde 22 maanden.