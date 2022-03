Dodental overstromingen Australië loopt op tot ruim 20

Dinsdag werden de lichamen van een 67-jarige vrouw en haar 34-jarige zoon gevonden. Daarmee is het dodental in de deelstaat New South Wales gestegen tot acht. In de noordelijker gelegen deelstaat Queensland vielen al dertien doden als gevolg van het noodweer.

Vooral de deelstaten New South Wales en Queensland zijn zwaar getroffen door het noodweer dat al sinds eind vorige maand tot overstromingen leidt. Tienduizenden mensen hebben al hun huizen moeten verlaten uit vrees voor nieuwe overstromingen en het Australische weerbureau waarschuwde dat ook voor de komende dagen veel regen wordt verwacht in de getroffen gebieden.