Griekse premier zondag op bezoek bij Turkse president

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis gaat zondag bij de Turkse president op bezoek. Aanleiding is de oorlog in Oekraïne, aldus Griekse en Turkse media. De twee landen hebben een erg gespannen relatie door hun bloedige geschiedenis, voortdurende grensconflicten en de status van Cyprus.

President Recep Tayyip Erdogan heeft de Griekse eerste minister uitgenodigd voor onder meer een lunch in Istanbul. Mitsotakis woont daar zondag ook een Grieks-orthodoxe kerkdienst bij. Mitsotakis had al aangegeven met de Turkse leider over de Russische aanval op Oekraïne te willen spreken. Erdogan probeert te bemiddelen in het conflict tussen Kiev en Moskou.