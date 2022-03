Koningspaar ‘diep geraakt’ door verhalen Oekraïense gemeenschap

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn ‘diep geraakt’ door het gesprek dat ze dinsdag voerden met mensen uit de Oekraïense gemeenschap. Het koningspaar ontving hen op Paleis Noordeinde in Den Haag om te praten over de oorlog in Oekraïne.

‘Mensen uit de Oekraïense gemeenschap in Nederland vertelden ons vandaag hun verhaal. Zij spraken over hun angst, woede en peilloze verdriet. Over de liefde voor hun dierbaren. En over hun overtuiging dat vrijheid zal zegevieren’, schrijven Willem-Alexander en Máxima in een korte verklaring. ‘De gesprekken hebben ons diep geraakt. Oekraïne verdient ons aller steun.’

Ook de Oekraïense ambassadeur Maksym Kononenko en zijn vrouw Tetjana Dorosjenko waren bij het gesprek aanwezig. Kononenko had kort voor het gesprek een brief ontvangen van de Oekraïense president Volodimir Zelenski, waar hij een stukje uit voorlas. In een video gedeeld door het koninklijk huis is te horen dat Willem-Alexander praat over ‘donkere scenario’s’ die hij zich ‘niet eens kan voorstellen’.

Anderhalve week geleden viel het Russische leger Oekraïne binnen. Verscheidene gebieden worden bezet en veel Oekraïners zijn op de vlucht geslagen. Vlak na het uitbreken van de oorlog betuigde het koningspaar hun steun aan Zelenski.