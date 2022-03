Aantal faillissementen toegenomen, maar blijft op laag niveau

In totaal werden er vorige maand 220 bedrijven bankroet verklaard. Dit zijn er 59 meer dan in januari en 36 meer in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Wel zijn het er nog altijd minder dan bijvoorbeeld in maart en november vorig jaar, toen het aantal faillissementen rond de 250 lag.

Het aantal bankroeten is al sinds mei 2020 veel lager dan in de periode voor de coronacrisis. De oorzaak daarvan is niet onderzocht, maar waarschijnlijk heeft dit wel met de virusuitbraak te maken. Zo wijst de Raad voor de rechtspraak naar het coulantere beleid van rechters tijdens de crisis. Eerder hebben economen er al herhaaldelijk op gewezen dat de overheid met zijn massale coronasteun veel bedrijven overeind heeft gehouden.