VN-mensenrechtenchef brengt in mei bezoek aan Xinjiang

VN-mensenrechtenchef Michelle Bachelet brengt in mei een bezoek aan China en zal dan naar onder meer de regio Xinjiang gaan. Met het Aziatische land zijn afspraken gemaakt voor het bezoek dat eerder dit jaar al werd aangekondigd.

Een groep VN-medewerkers reist volgende maand alvast naar China om voorbereidingen te treffen, zei Bachelet tegen de VN-Mensenrechtenraad in Genève. China wordt ervan beschuldigd in Xinjiang op grote schaal de mensenrechten van Oeigoeren en andere moslimminderheden te schenden.

De Verenigde Naties willen al langer een bezoek brengen aan de regio, maar hadden nog geen toestemming van Beijing. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde eind januari dat Bachelet welkom was voor een ‘vriendelijk’ bezoek. Het is niet direct duidelijk welke afspraken zijn gemaakt over haar bezoek.