President Zelenski klaagt over loze beloften Westen

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft in een videoboodschap geklaagd over de loze beloften van het Westen. ‘Ik hoor al dertien dagen beloftes, dat we luchtsteun krijgen, dat we vliegtuigen krijgen, maar in het Westen wordt er al dertien dagen geen besluit over genomen.’

Zelenski hamert erop dat er een no-flyzone moet komen ‘om de Russische moordenaars’ uit het Oekraïense luchtruim te houden. Maar de VS en de NAVO willen dat niet omdat ze dan actief deelnemer aan de oorlog worden.