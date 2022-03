Aparte stemhulpen voor jongeren, lhbti’ers en cannabisgebruikers

Zo is er de stemhulp van het COC, Rainbowvote.nu. Daarop is per gemeente te zien welke lokale partijen zich inzetten voor de lhbti-gemeenschap en wat hun ideeën en plannen zijn. ‘Daarmee kan je straks in het stemhokje een goed geïnformeerde keuze maken’, meldt de website.

In zestien gemeenten kunnen inwoners de Cannabis-kieswijzer invullen. Deze stemhulp beslaat de vier grote steden en gemeenten als Groningen, Leeuwarden, Almere en Nijmegen. De Cannabis-kieswijzer laat zien hoe ‘cannabis-vriendelijk’ de partijen in deze gemeenten zijn en hoe ze bijvoorbeeld staan tegenover regulering van de wietteelt.

Groene Kieswijzer

Haarlem kent een Groene Kieswijzer. Die geeft aan hoe de partijen in de Haarlemse raad de afgelopen jaren hebben gestemd op thema’s rond klimaat en biodiversiteit, bijvoorbeeld over de Grand Prix in Zandvoort of de komst van windmolens.

De Jongerenkieswijzer is anders dan de meeste stemhulpen. ‘Dit is geen kieswijzer om er achter te komen welke partij het beste bij je past. Deze kieswijzer geeft antwoord op de fundamentele vraag: waarom moet ik überhaupt gaan stemmen? Aan de hand van 20 stellingen wordt duidelijk wat je te winnen of te verliezen hebt bij de keuze om wel of niet te gaan stemmen’, meldt de website.