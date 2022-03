Tichanovskaja vecht opeens voor de onafhankelijkheid van Belarus

Svetlana Tichanovskaja vocht steeds tegen de despoot van Belarus, maar de gevluchte oppositieleidster strijdt nu voor de onafhankelijkheid van haar land. Ze wil meer sancties tegen het regime, zei ze voorafgaand aan een gesprek met minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) in Vilnius, de hoofdstad van Litouwen, waar zij in ballingschap zit.

Volgens haar verliest de Belarussische heerser Aleksandr Loekasjenko de soevereiniteit van zijn land. ‘Onze strijd veranderde van een gevecht tegen de dictatuur, voor nieuwe verkiezingen en voor de rechtstaat, in een gevecht voor onafhankelijkheid.’

Moskou en Minsk zijn het afgelopen jaar steeds nader tot elkaar gekomen. Rusland heeft inmiddels duizenden militairen in Belarus en viel hiervandaan buurland Oekraïne binnen. Er is een nieuwe grondwet gekomen die het mogelijk maakt Russische kernwapens in Belarus te plaatsen.

Geen bewijs

Tichanovskaja heeft nog geen bewijs dat de strijdkrachten van Belarus ook in Oekraïne aan het vechten zijn, zij aan zij met de Russen. Volgens haar was dat vorige week wel de bedoeling, maar is dit uiteindelijk niet gebeurd. De oppositie probeert Belarussische militairen ervan te overtuigen hier niet aan te beginnen, zegt ze.

De oppositieleidster staat voor vreedzaam verzet. Hieronder valt ook het verhinderen van de doorvoer van militair materieel door haar land, vindt ze. ‘We verwelkomen het als mensen meer actie willen ondernemen, zolang mensen maar geen leed wordt aangedaan.’

Harde sancties

Tichanovskaja wil hardere sancties tegen Loekasjenko. ‘Hij is volledig verantwoordelijk voor het toelaten van de Russische troepen.’ Banken in haar land moeten worden afgesloten van het internationale betalingssysteem SWIFT en er moeten harde sancties komen tegen sectoren als olie en staal die het bewind steunen.

Hoekstra steunt het pleidooi van Tichanovskaja die hij ‘ongelofelijk moedig’ vindt. Nederland is volgens hem in de Europese Unie ‘een van de meest uitgesproken landen’ als het gaat om de wens voor nieuwe strafmaatregelen tegen Belarus.