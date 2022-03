Aegon past beleggingsbeleid aan vanwege oorlog in Oekraïne

Verzekeraar Aegon zal geen nieuwe investeringen meer doen in bedrijven in Rusland en Belarus vanwege de Russische invasie in Oekraïne. Het Nederlandse concern laat weten hiervoor ook zijn beleid voor verantwoord beleggen te hebben aangepast.

Volgens Aegon geldt deze nieuwe koers alleen voor beleggingen waar de firma echt zelf zeggenschap over heeft. Bijvoorbeeld voor bepaalde beleggingen voor polishouders geldt de Russische ban niet, al moedigt Aegon medewerkers wel aan om deze beleidskeuzes van het concern met klanten te bespreken.

De verzekeraar heeft momenteel nog voor 27 miljoen euro aan algemene beleggingen in Rusland uitstaan. Aegon wil ‘gezien de huidige uitzonderlijke omstandigheden’ kijken naar opties om die af te bouwen. In Belarus werd in de praktijk al niet geïnvesteerd. Het beleid voor verantwoord beleggen bij Aegon sloot daarnaast al beleggingen in Russische en Belarussische staatsobligaties uit.