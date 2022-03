Litouwen pleit tijdens bezoek Hoekstra voor olieboycot Rusland

‘Het is een goed startpunt’, zei Landsbergis over een mogelijke boycot van Russische olie. Olie levert het bewind van president Vladimir Poetin meer geld op dan gas, aldus Landsbergis. Bovendien kunnen andere landen volgens hem Russische olie vrij eenvoudig vervangen.

In de Europese Unie ligt zo’n boycot van olie echter ingewikkeld. ‘Het zal geen makkelijke discussie worden’, erkende Landsbergis. In de Verenigde Staten is het parlement al gekomen met een voorstel voor een Russische olieboycot.

‘Wij nemen een soortgelijke positie in’, verklaarde minister Hoekstra op een gezamenlijke persconferentie. Maar hij wees er ook op dat veel Europese landen veel afhankelijker zijn van Russische olie en gas dan Nederland. Er moet rekening worden gehouden met de belangen van al onze Europese bondgenoten, benadrukte Hoekstra.