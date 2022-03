Minister wil nog niet verder kijken dan huidig vrouwenquotum

Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil nog niet nadenken over een strenger vrouwenquotum voor het Nederlandse bedrijfsleven. Zij wil de huidige regels even de tijd geven en pas naar nieuwe maatregelen kijken wanneer die niet blijken te werken. Dat zei Van Gennip via een videoverbinding tijdens het zogeheten topontbijt gehouden ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag.

Uit onderzoeken blijkt dat Nederland achterblijft op andere Europese landen wat betreft de representatie van vrouwen in het bedrijfsleven. Zo zijn er meer Nederlandse topbedrijven met een topman die Peter heet dan dat er topbedrijven zijn waar een vrouw de leiding heeft.

Sinds 1 januari van dit jaar moet iedere nieuwe benoeming in de raad van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven bijdragen aan een betere verhouding tussen mannen en vrouwen. De wet regelt dat minstens een derde van de commissarissen van beursgenoteerde bedrijven vrouw is. Iedere man die vertrekt moet worden vervangen door een vrouw, totdat het quotum is gehaald. Als toch een man wordt aangesteld, is die benoeming nietig. Voor de hoogste functie bij Nederlandse bedrijven is er geen quotum.

‘Het gaat niet zo snel als we zouden willen, maar wel sneller dan een paar jaar geleden’, zei Van Gennip. Zij heeft wel de hoop dat er een nieuwe generatie de leiding heeft in het Nederlandse bedrijfsleven en dat die eerder vrouwen een kans zullen geven. Dat heeft volgens de minister voor de ondernemingen ook veel voordelen. ‘Vrouwen benoemen diversere teams’, zei ze. ‘Als je een diverser team hebt, presteer je beter als bedrijf, als organisatie en als politieke partij.’