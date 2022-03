CPB doet onderzoek doen naar effect diversiteitsquotum

Heeft het instellen van een diversiteitsquotum om bijvoorbeeld meer vrouwen aan de top van het bedrijfsleven te krijgen effect? Die vraag wil het Centraal Planbureau (CPB) beantwoord krijgen in een onderzoek naar het quotum dat onlangs is ingesteld.

Sinds 1 januari dit jaar moet een nieuwe benoeming in de raad van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven bijdragen aan een betere verhouding tussen mannen en vrouwen. Voorafgaand aan het onderzoek is een zogeheten nulmeting uitgevoerd. Daaruit kwam naar voren dat 30 procent van de bedrijven nog niet aan de nieuwe norm voldoet. Bij 17 procent van de bedrijven zit helemaal geen vrouw in de toezichthoudende raad.

In het onderzoek wordt de voortgang van de bedrijven die verplicht zijn vrouwen in de raad van commissarissen te benoemen afgezet tegen die van bedrijven die daartoe niet verplicht zijn. Dan gaat het om bedrijven die in soortgelijke sectoren actief zijn. Ook qua grootte gaat het om bedrijven die kunnen wedijveren met elkaar.

Het CPB gaat samen met Bureau Pouwels en de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek doen naar het effect van de invoering van het quotum. De eerste onderzoeksresultaten komen naar verwachting voor de zomer van 2023 naar buiten.