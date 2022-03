Inflatievrees door oorlog in Oekraïne houdt beurzen in de greep

De beurshandel op het Damrak blijft dinsdag in de greep van de inflatievrees. Vooral de sterke stijging van de olieprijzen door de oorlog in Oekraïne wakkeren de zorgen aan dat de al hoge inflatie verder oploopt en de koopkracht van consumenten verder onder druk zet. Dit zou kunnen leiden tot een periode van stagflatie, waarin de economische groei afneemt en de prijzen blijven stijgen.

De derde ronde van vredesoverleg met de Russen, die maandag werd gehouden, heeft weinig opgeleverd. Volgens Oekraïne heeft het overleg wel geleid tot kleine positieve ontwikkelingen bij de vluchtroutes van burgers uit belaagde Oekraïense steden. Beleggers kijken nu vooral uit naar de ontmoeting van de Oekraïense buitenlandminister Dmitro Koeleba en zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov op donderdag in Turkije. De ontmoeting werd maandag gemeld door de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu. NAVO-lidstaat Turkije had eerder bemiddeling in het conflict aangeboden. Ankara onderhoudt goede relaties met beide landen.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren flink lager te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting in het rood openen. De technologiebedrijven zullen mogelijk onder druk komen te staan na het forse koersverlies van 3,6 procent van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq.

Nikkei

In de Aziatische regio gingen de aandelenmarkten dinsdag opnieuw omlaag. De Nikkei in Tokio eindigde 1,7 procent lager, na het koersverlies van bijna 3 procent een dag eerder. De aandelenmarkt in Moskou blijft in ieder geval tot en met dinsdag gesloten.

Een vat Amerikaanse olie werd 2,7 procent duurder op 122,64 dollar en Brentolie steeg 3,2 procent in prijs tot 127,18 dollar per vat. De olieprijzen stegen maandag al tot ruim boven de 130 dollar per vat, de hoogste prijzen sinds 2008, na berichten over een mogelijk verbod op Russische olie door de Verenigde Staten en zijn bondgenoten. In Europa zijn Duitsland en het Verenigd Koninkrijk echter terughoudend over een dergelijk direct verbod aangezien de beide landen sterk afhankelijk zijn van Russische olie.

De Europese Unie zal dinsdag wel een plan presenteren om de import van Russisch gas het komende jaar met twee derde terug te brengen, meldde de Britse zakenkrant Financial Times. Zo wil de EU de afhankelijkheid van Rusland verminderen.

Jaarcijfers

Op het Damrak kwam TKH Group nog met jaarcijfers. Het technologiebedrijf zag de omzet en winst afgelopen jaar stijgen en voldeed daarmee aan zijn eigen doelstellingen. Topman Alexander van der Lof sprak van een sterk herstel van de vraag. Voor dit jaar rekent het bedrijf op een verdere autonome omzetgroei en een hoger resultaat.

De euro was 1,0859 dollar waard, tegenover 1,0863 dollar een dag eerder.