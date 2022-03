Steeds meer vrouwen in Nederland gaan ondernemen

Verhoudingsgewijs is 37 procent van alle ondernemers in Nederland nu vrouw. Destijds was dat nog 34 procent. Vooral in zakelijke diensten en de gezondheidssector zijn relatief veel vrouwen actief.

Deskundige Josette Dijkhuizen zegt dat het verschil met mannen kleiner is geworden en ook is het aandeel vrouwen in topfuncties langzaam gestegen. Aan de andere kant, is volgens haar de kloof in uurloon van vrouwen en mannen nog steeds duidelijk aanwezig en nemen vrouwen nog steeds het grootste deel van de mantelzorgtaken op zich. ‘Er is dus echt nog werk aan de winkel als we streven naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen’, geeft Dijkhuizen aan.

Parttime

Niet alle vaak gemaakte veronderstellingen over dit onderwerp worden door de KVK-gegevens bevestigd. Zo is aan de hand van de cijfers niet te zien dat vrouwen meer parttime gaan ondernemen als ze kinderen krijgen. Er zijn over de gehele linie wel meer vrouwen dan mannen die parttime ondernemen, maar er is volgens de KVK geen duidelijke stijging te zien vanaf 30 jaar.

Dijkhuizen denkt dat vrouwen op het gebied van ondernemerschap de komende jaren een opmars blijven doormaken. ‘De toename gaat zich de komende jaren nog verder ontwikkelen, verwacht ik. Zeker met het oog op het toenemend belang van sociaal ondernemerschap en het groeiend aantal sociale ondernemers in Nederland.’