Lijst met bedrijven die Rusland in de ban doen groeit

De lijst met bedrijven die geen of minder zaken doen met Rusland wordt almaar langer. Luxeconcern Estée Lauder, technologiebedrijf IBM en energiereus Uniper zijn de laatste in een reeks ondernemingen die zeggen de relatie met Rusland te beperken vanwege de oorlog in Oekraïne.

Uniper, een van de grootste kopers van Russische gas, zegt geen nieuwe contracten met het land meer af te zullen sluiten. Via het huidige contract met de Russen krijgt het Duitse concern nog wel energie geleverd. De gasleveringen aan Uniper zijn essentieel voor de energiebehoefte in Duitsland en Europa.

Ook hervat Uniper het proces om zijn belang in het Russische nutsbedrijf Unipro van de hand te doen. Unipro bezit alleen al vijf energiecentrales in het land. Verder meldde Uniper dat het een afschrijving doet van bijna 1 miljard euro op zijn leningen aan gaspijpleiding Nord Stream 2 tussen Rusland en Duitsland. De leiding is al af, maar mogelijk wordt er nooit een vergunning voor verleend.

Voorbeeld energieleveranciers

Uniper volgt met zijn beslissing het voorbeeld van andere grote Europese energieleveranciers als Shell en BP die ook al zeiden hun afhankelijkheid van Rusland te verkleinen. Het Duitse concern is voor 50 procent afhankelijk van Russisch gas. Unipro was daarnaast goed voor een vijfde van de verdiensten vorig jaar.

Ondertussen kondigde Estée Lauder aan alle commerciële activiteiten in Rusland te staken. Daardoor gaan ook alle winkels van het bedrijf in Rusland dicht. Verder worden er ook geen leveringen meer gedaan aan winkelbedrijven in Rusland.

IBM, dat zich de laatste tijd steeds vaker toelegt op zijn cloudactiviteiten, maar ook actief is met andere IT-diensten, kondigde ook aan geen diensten meer in Rusland te leveren. Verschillende bedrijven schroeven hun belangen in Rusland terug of staken hun activiteiten als gevolg ook van de sancties die tegen Rusland zijn ingesteld.