Nieuwe Batman-film breekt ook in Nederland records

The Batman, de nieuwe film over de heroïsche vleermuisman, heeft ook in Nederland records gebroken. De superheldenfilm bracht in het eerste weekend bijna anderhalf miljoen euro op. Dat heeft distributeur Warner Bros. maandag bekendgemaakt.

Hiermee stootte Batman niet alleen zijn grote concurrent Spider-Man van de troon als best bezochte bioscoopfilm van dit moment. Maar het is ook de beste opening voor een Batman-film ooit in de Nederlandse bioscopen. Het record stond op naam van The Dark Knight Rises uit 2012, die toen in het eerste weekend 1,4 miljoen euro opbracht.

Nederland volgt met deze resultaten de rest van de wereld, waar de film met in de hoofdrol Robert Pattinson in het eerste weekend al 248,5 miljoen euro opbracht. In de film bundelt Batman zijn krachten met Catwoman (Zoë Kravitz) om de Riddler te vinden, die in Gotham notabelen vermoordt. Critici prijzen de film van regisseur Matt Reeves om de intense toon en de grimmige sfeer.