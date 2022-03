Jort Kelder strijdt met Klöpping en Lubach tegen nepadvertenties

‘We willen voorkomen dat Google in de toekomst rommeladvertenties doorlaat. Google dient alle nepadvertenties te filteren en daar hebben zij geen zin in’, vat Kelder de rechtszaak samen. ‘Google heeft voor de rechtszaak een heel team ingevlogen. Als ze deze zaak verliezen, is dat de torpedo in hun verdienmodel. Dan maken ze echt water.’

De bekende eisers nemen een aantal gedupeerden mee naar de rechter. ‘Mensen die hun geld kwijt zijn, zodat slachtoffers een gezicht krijgen. Hun schade moet gewoon vergoed worden en die schade loopt in de miljoenen. Ik vind gewoon dat een advertentiebedrijf die verantwoordelijkheid moet nemen.’

De juridische strijd van Jort Kelder en Alexander Klöpping tegen Google begon al in 2019. Kelder: ‘We maakten samen een televisieprogramma. Ik lachte Alexander almaar uit dat zijn naam werd misbruikt. Daarna was ik aan de beurt. Op een of andere manier is mijn beeltenis het meest gebruikt: eindeloos veel. Ik kreeg van alle kanten tientallen voorbeelden toegestuurd.’ Kelder spreekt van reputatieschade. Hij dagvaardt Google om principiële redenen, zodat zijn naam niet langer wordt misbruikt. ‘In de zomer van 2019 werd ik op straat best vaak aangesproken en uitgescholden met opmerkingen als: ‘Hee Kelder, lekker in de bitcointjes?’’

De advertenties lijken op redactionele inhoud. ‘De tragiek is, het is gewoon diefstal’, vervolgt de presentator. ‘Slachtoffers die klikken op de nepadverenties belanden in een boilerroom met types van over de hele wereld die jou overhalen te beleggen. Ze blijven mensen stalken, totdat het laatste geld uit de argeloze belegger is geperst.’

In 2020 trof John de Mol een schikking met Facebook over soortgelijke nepadvertenties. ‘Facebook is sindsdien beter in staat te filteren’, zegt Kelder. ‘Bij Google is dat nog niet gelukt. Google zegt 80 procent van de ‘bad ads’ te filteren, maar de overige 20 procent die overblijft vormt een miljoenenomzet. De eis die wij gaan stellen is dat je niet langer anoniem op Google kan adverteren met een fake account.’

Kelder heeft een soortgelijke zaak aangespannen tegen Twitter. Die dient vrijdag 18 maart in Amsterdam.