Minister Hoekstra bezoekt Nederlandse militairen in Litouwen

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) brengt dinsdag een bezoek aan de Nederlandse militairen in Litouwen. Die zijn al vijf jaar daar gelegerd ter afschrikking van de Russische dreiging. Na de Russische inval op de Krim in 2014 besloot de NAVO haar aanwezigheid in de Baltische regio te versterken.

De Baltische landen dringen sinds de Russische inval in Oekraïne aan bij de NAVO om de troepen van de enhanced Forward Presence permanent in de drie landen te stationeren. De Nederlanders blijven in elk geval nog tot eind 2024 in Litouwen.

De ongeveer 270 Nederlandse militairen zijn gelegerd in Rukla. Ze staan onder Duits commando. De regering in Berlijn besloot begin vorige maand 350 extra militairen naar Litouwen te sturen. De Nederlandse aanwezigheid groeit dit jaar naar maximaal 350 militairen.

Eerder op de dag heeft Hoekstra een ontmoeting met zijn Litouwse ambtgenoot Gabrielius Landsbergis. Ook heeft hij een gesprek met de de Belarussische oppositieleider in ballingschap, Svetlana Tichanovskaja. Haar land komt steeds meer onder Russische invloed. Vanuit Belarus vielen de Russen ook Oekraïne binnen.

Het is de tweede dag van Hoekstra's bezoek aan de regio. Hij ging maandag langs in Finland, Estland en Letland.