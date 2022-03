Oekraïense buitenlandminister bevestigt ontmoeting met Lavrov

De Oekraïense buitenlandminister Dmitro Koeleba heeft bevestigd dat hij deze week zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov ontmoet in Turkije. De ontmoeting werd maandag gemeld door de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu.

Volgens Koeleba staat de ontmoeting gepland op 10 maart. ‘Als hij naar Antalya vliegt, doe ik dat ook. Laten we gaan zitten en praten’, aldus de Oekraïner. Als Lavrov bereid is een serieus gesprek te hebben, praten we ‘van diplomaat tot diplomaat’, zei Koeleba. ‘Maar als hij de absurde propaganda van de laatste tijd herhaalt, zal ik hem de harde waarheid die hij verdient vertellen’, aldus de Oekraïense buitenlandminister.

Volgens Koeleba sluit Oekraïne niet uit dat de president Volodimir Zelenski op enig moment direct in gesprek gaat met zijn Russische collega Vladimir Poetin.