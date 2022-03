De Oekraïense president Volodimir Zelenski blijft in Kiev, zegt hij in een nieuwe video die hij via Telegram heeft verspreid. Hij verklaarde dat hij zich niet ergens zou verschuilen en dat hij niet bang is.

‘Vandaag is de twaalfde nacht van onze strijd’, zei Zelenski, ‘we zijn hier allemaal op onze plek, iedereen is aan het werk. Iedereen is waar hij moet zijn. Ik ben in Kiev, mijn team is bij me.’

Zelenski zei ook de vredesonderhandelingen met Rusland door te zetten. ‘We zijn realistisch. Dat is waarom we blijven praten. We zullen blijven aandringen op onderhandelingen tot we onze mensen kunnen vertellen dat we een weg naar de vrede gevonden hebben.’

Oekraïne heeft ondertussen soldaten uit het eigen leger die in onder meer Kosovo, Congo en Ivoorkust op missie waren teruggeroepen om het eigen land te verdedigen.