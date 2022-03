Moderna werkt aan vaccins voor vijftien infectieziekten

Ook zegt het bedrijf dat het z’n octrooi voor het coronavaccin in 92 arme en middeninkomenslanden niet af zal dwingen. Dat deed het sinds de pandemie al niet, maar die belofte blijft nu staan, zodat de landen met medewerking van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zelf vaccins kunnen produceren. Desondanks wil Moderna z’n precieze vaccintechnologie niet delen met de landen, ook al heeft de WHO daar wel om gevraagd.

