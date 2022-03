Na actiedag Giro555 voor Oekraïne 106 miljoen euro opgehaald

Gedurende de actiedag op maandag is zo’n 85 miljoen euro opgehaald voor Giro555, waarmee de teller in totaal op ruim 106 miljoen euro is gekomen. Verschillende radio- en televisiezenders deden aan de actiedag mee. Bovendien heeft het kabinet nog eens 15 miljoen euro bijgelegd, maakte minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) bekend. Met de opbrengst bieden hulporganisaties noodhulp zoals onderdak, medische zorg en schoon drinkwater aan getroffen Oekraïners.