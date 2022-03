Acties cultuursector voor Giro555 hebben 200.000 euro opgeleverd

De culturele sector heeft zo’n 200.000 euro opgehaald voor Oekraïne, zo is maandagavond tijdens de het tv-programma Samen in actie voor Oekraïne gemeld. De sector startte vrijdag de actie #hArtforUkraine, waaraan zo’n 250 culturele instellingen meededen.

Sommige instellingen hebben een deel van de ticketinkomsten gedeeld of een evenement georganiseerd, andere zetten hun gebouw in blauw en geel licht. De actie kwam tot stand ‘op verzoek van velen’, aldus de organisatie. Een benefietconcert van Oekraïense en Russische musici in het Amsterdamse Concertgebouw zondagavond bracht 101.020 euro op. Ook Filmtheater De Fabriek in Zaandam, Kunsthal Rotterdam en Melkweg in Amsterdam deden mee aan de actie.

Maandag wordt een actiedag gehouden voor Giro555. Van 06.00 uur tot 21.00 uur vond een speciale radio-uitzending plaats. Onder de noemer Radio555 maakten radio-dj’s van tien radiozenders samen een uitzending vanuit Hilversum, om geld op te halen voor Oekraïners in nood. Daarna volgde het tv-programma Samen in actie voor Oekraïne, dat van 20.30 uur tot 23.00 uur duurt en te zien is op de zenders NPO 1, RTL 4 en SBS6. Tijdens de tv-actie kunnen mensen bellen om geld te doneren.

Sinds Rusland Oekraïne is binnengevallen zijn honderden Oekraïners omgekomen en gewond geraakt. Honderdduizenden inwoners zijn het land ontvlucht. Met het opgehaalde geld zorgt Giro555 voor hulp aan Oekraïners in nood, door bijvoorbeeld medicijnen en voedsel te geven.