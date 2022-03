Veiligheidsberaad: officieel aan de slag met opvangplekken

De regio’s hebben de eerste 50.000 noodplekken zo goed als rond. ‘De regio’s zijn ook al aan het kijken voor grotere aantallen’, zegt voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad, het burgemeestersoverleg van de voorzitters van de veiligheidsregio’s. De burgemeesters zoeken vooral naar grootschalige faciliteiten zoals leegstaande kantoorpanden, hotels en ‘her en der paviljoens’ die minimaal een half jaar beschikbaar zijn.

Staatssecretaris Eric van der Burg zei maandag na afloop van het overleg met de burgemeesters dat ‘de gemeenten er terecht op vertrouwen dat het Rijk de kosten voor zijn rekening neemt’. Binnen tien dagen moeten de eerste 25.000 plekken geregeld zijn, de andere 25.000 enkele weken later, denkt Van der Burg. ‘Als er andere dingen gebeuren....dit is een klus die we samen moeten klaren’, zei Van der Burg op de vraag of er mogelijk nog meer plekken nodig zijn.