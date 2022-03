Tienduizenden bij Sydney huis uit uit vrees voor overstromingen

Door overvloedige regenval is de grond verzadigd. Ook het peil van de rivier de Georges bij Sydney stijgt zo snel, dat de autoriteiten geen tijd hadden voor een waarschuwing, maar meteen het bevel tot evacuatie gaven, melden Australische media.

Inmiddels zijn al zeker achttien doden geteld door de overstromingen aan de Australische oostkust. Duizenden mensen moesten eerder al worden geëvacueerd. Het zou de natste zomer zijn in zeker dertig jaar. Premier Scott Morrison bestempelde de watersnood als de ergste ooit: ‘Dit zijn overstromingen die we sinds mensenheugenis in niemands leven, en zelfs daarvoor, hebben gezien.’ Hij toonde ook begrip voor de groeiende frustratie bij gedupeerden die klagen over trage hulpverlening.