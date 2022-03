ANWB: weer evenveel wintersporters met autopech als voor corona

Bijna 9000 Nederlandse wintersporters hebben vanaf 1 december tot begin maart de hulp ingeschakeld van de ANWB Alarmcentrale vanwege autopech. Dat zijn er evenveel als in het wintersportseizoen voor corona, in 2019-2020, meldt de ANWB. Mensen op wintersport deden vooral meldingen van niet-startende auto’s, lekke banden en kapotte accu’s.

Verder kwamen er bij de ANWB 995 meldingen binnen van wintersporters die letsel hadden opgelopen tijdens hun vakantie. Letsel aan arm, onderbeen en rug waren de meest voorkomende wintersportletsels. 141 mensen moesten met ernstig letsel worden thuisgebracht met een ambulance of ligtaxi.

Oostenrijk is nog steeds de populairste wintersportbestemming voor Nederlanders. Frankrijk is ook steeds populairder, ziet de ANWB. Vooral aan het begin van het wintersportseizoen gingen meer mensen naar Frankrijk. In die periode waren Duitsland en Oostenrijk minder toegankelijk vanwege de coronaregels, terwijl Frankrijk en Zwitserland wel voor een groot deel open waren.