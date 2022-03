Universiteiten openen noodfonds Russische en Oekraïense studenten

Studenten uit Oekraïne en Rusland kunnen gebruikmaken van het noodfonds bij verschillende universiteiten in Nederland. Zo laat de Universiteit Leiden maandag weten dat mensen kunnen doneren om studenten te ondersteunen als die problemen hebben met hun financiën, studievoortgang of verblijfsstatus door de oorlog in Oekraïne. Ook de Universiteit van Amsterdam begon eerder al een crowdfunding om haar studenten te kunnen ondersteunen.