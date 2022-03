Oekraïne schat schade door Russische inval op 10 miljard dollar

Sinds Rusland Oekraïne is binnengevallen is tot en met zondag voor ongeveer 10 miljard dollar (pakweg 9,2 miljard euro) aan schade veroorzaakt aan de infrastructuur van het land, meldt minister van Infrastructuur Oleksandr Koebrakov. ‘De meeste beschadigde constructies zullen binnen een jaar worden gerepareerd, en de moeilijkste over twee jaar’, aldus de minister op tv.