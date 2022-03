Grootste accountantskantoren keren Rusland de rug toe

Deloitte stelt in een verklaring dat het niet langer actief zal zijn in zowel Rusland als Belarus, waar het in totaal ongeveer 3000 medewerkers heeft. Dit komt erop neer dat de onderdelen van de firma in die landen worden losgekoppeld van het wereldwijde kantorennetwerk.

Bij EY is al begonnen met een vergelijkbaar scheidingsproces. De firma heeft meer dan 4700 mensen werken bij zijn activiteiten in Rusland. EY geeft ook aan elders in de wereld niet langer te werken voor de Russische overheid, staatsbedrijven of personen of entiteiten waartegen sancties zijn ingesteld.

KPMG heeft meer dan 4500 werknemers in Rusland en Belarus en stelde al dat het beëindigen van de werkrelatie met hen, van wie velen al tientallen jaren deel uitmaken van KPMG, ongelooflijk moeilijk is. Bij PwC gaat het om ongeveer 3700 medewerkers in Rusland. ‘We hebben besloten dat PwC, gezien de omstandigheden, geen firma in Rusland zou moeten hebben. Met als gevolg dat PwC Rusland het netwerk zal verlaten’, liet topman Bob Moritz weten.