Arnhem extra alert op relschoppers tijdens duel Vitesse - AS Roma

In Arnhem is de gemeente donderdag extra alert op relschoppers tijdens het thuisduel met AS Roma in de Conference League. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch laat weten dat het weren van potentiële relschoppers bij de komende wedstrijden, waaronder die van donderdag, prioriteit heeft. De burgemeester heeft bij Vitesse aangedrongen op het weren van supporters ‘als er vermoeden is van risico op wangedrag’. ‘Naar aanleiding van de incidenten tijdens de wedstrijd in Utrecht zijn er al een stuk of dertig stadionverboden uitgedeeld, wat mij betreft worden dat er meer’, aldus Marcouch.