Onderwijsinspectie doet aangifte tegen bestuurder scholengroep

De verdachte man is bestuurder van de SvPO, de School voor Persoonlijk Onderwijs. Deze organisatie runt middelbare scholen waar de klassen maximaal zestien leerlingen hebben, minder dan gebruikelijk. De koepel heeft acht locaties verspreid over het land.

De inspectie heeft de SvPO al langer in het vizier. Vorig jaar kwam de organisatie onder verscherpt toezicht te staan. De vestigingen in Amsterdam, Hoorn en Utrecht werden beoordeeld als ‘zeer zwak’. Ook zijn er volgens de inspectie financiële risico’s en is het toezicht niet in orde. De stichting probeerde publicatie van de beoordeling te voorkomen, maar de rechter wees die eis af.

De inspectie heeft nu ook onderzoek gedaan naar het financiële beleid van het SvPO-bestuur, en wederom probeert de koepel de publicatie via de rechter te voorkomen. Daarom worden de uitkomsten pas naar buiten gebracht als de rechter daarvoor toestemming geeft, laat de inspectie weten.