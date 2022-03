EU-landen vragen advies over toetredingsverzoek Oekraïne

De EU-landen hebben de Europese Commissie om advies gevraagd over het verzoek van Oekraïne, Moldavië en Georgië om lid te worden van de unie. Het is een eerste stap in een loodzware en jarenlange procedure. De lidstaten kiezen er niet voor die te versnellen, ook al dringt het benarde Oekraïne daarop aan.

De pro-westerse regering van Oekraïne droomt al langer van EU-lidmaatschap, maar heeft grote haast sinds grote buur Rusland het land binnenviel. Het lidmaatschap werd vorige maand officieel aangevraagd. Negen oostelijke EU-landen steunen het verzoek en ook onder meer Italië zegt daarvoor open te staan. Maar sceptische lidstaten als Nederland en Duitsland wijzen op de strenge toelatingsvoorwaarden. Daar voldoet Oekraïne bij lange na niet aan, en die zijn ook de komende jaren schier onhaalbaar.

Met het adviesverzoek aan de commissie willen de EU-landen een ‘belangrijk politiek signaal’ afgeven, zeggen ingewijden. Maar veel meer dan een formaliteit is het niet. De lidstaten zouden de aanvragers volgens een EU-bron vooralsnog ook niet soepeler willen behandelen.

De commissie gaat nu onderzoeken hoe de drie gegadigden voor het lidmaatschap ervoor staan. Zij brengt verslag uit over bijvoorbeeld de staat van democratie en rechtsstaat en de strijd tegen corruptie in deze drie landen. Alleen al dat advies kan meer dan een jaar op zich laten wachten. Al helemaal nu het oorlog is in Oekraïne.

In het kielzog van Oekraïne dienden ook Moldavië en Georgië een aanvraag in om kandidaat-lid te worden. Alle drie zoeken ze bescherming tegen Rusland, dat Georgië eerder al binnenviel en troepen heeft gelegerd in een opstandig deel van Moldavië.