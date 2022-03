Politiebonden leveren politie-uitrusting voor collega’s Oekraïne

Twee vrachtwagenladingen met spullen als kogelwerende vesten en specialistische verrekijkers zijn afgelopen weekend afgeleverd op een geheime locatie in Oost-Europa om van daaruit overgebracht te worden naar de politie in Oekraïne, meldt de Nederlandse Politiebond (NPB). Door het konvooi dat de vrachtwagens begeleidde, zijn daarna negen Oekraïense vluchtelingen mee teruggenomen.

De humanitaire actie is vorige week op touw gezet en was een samenwerking van Europese politiebonden.

De bedoeling was om collega’s en hun gezinnen in Oekraïne bij te staan met een vrachtwagen vol medicijnen, speelgoed, kleding en kogelwerende vesten. Uiteindelijk werd er echter zo veel gedoneerd dat er een extra vrachtwagen geregeld moest worden. Bedrijven kwamen bijvoorbeeld aanzetten met ballistische helmen en nachtzichtkijkers. ‘Het is een beetje uit de hand gelopen’, zegt Koen Simmers van de NPB hierover.

Geheime locaties

Een konvooi van politiemensen begeleidde de vrachtwagens naar de geheime locatie in het oosten. Inmiddels zijn de spullen vanuit hier door anderen verplaatst naar de eindbestemming, het konvooi zelf ging niet de grens met Oekraïne over.

Simmers was ook mee met het konvooi en beschrijft hoe heftig het was om de vele vluchtelingen te zien op het station van de Poolse hoofdstad Warschau. ‘We voelden ons machteloos.’ In het konvooi waren negen plekken vrij voor vluchtelingen. ‘Dan moet je uitkiezen wie er mee mag. Dat was echt ziek. We hebben bewust gekozen voor mensen met kleine kinderen.’

Negen vluchtelingen

Onder de negen vluchtelingen zijn een baby en een tweejarig kind. Zij worden in Nederland door de politiebonden verder geholpen. Zo is een gezin met drie kinderen ondergebracht bij een collega van Simmers.

De humanitaire actie van de bonden staat los van de actie van agent Irma Neijman. Ook zij ging vorige week met veel hulpgoederen richting Oekraïne.