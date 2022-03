Kabinet trekt wetsvoorstel 2G formeel in

Het kabinet heeft het omstreden wetsvoorstel om 2G-beleid in te voeren definitief ingetrokken. Onder de huidige omstandigheden is het niet meer nodig om alleen gevaccineerden of recent van corona genezen mensen toegang te geven tot locaties waar de coronapas moet worden getoond.

Dit schrijft minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (VWS) aan de Kamer. Het besluit van de minister komt niet onverwacht. De Kamer stemde in februari tegen de invoering van het 2G-beleid. Een meerderheid van de Kamer steunde toen een motie daartoe van de SGP en Kamerlid Pieter Omtzigt. In reactie stelde Kuipers in dat debat de wens van de Kamer te zullen respecteren en bekrachtigde zijn voornemen een paar dagen later in een Kamerbrief. Kuipers heeft het wetsvoorstel nu daadwerkelijk ingetrokken.

Het wetsvoorstel was eind vorig jaar al in de koelkast gezet door het vorige kabinet, omdat niet zeker was of er voldoende steun voor zou zijn. Kuipers wilde aanvankelijk eerst nog nader onderzoek laten doen naar de effecten van 2G, maar de Kamer wilde het voorstel direct van tafel hebben.