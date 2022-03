Misbruikzaak Bill Cosby wordt niet heropend

De inmiddels 84-jarige Cosby kreeg in 2018 een gevangenisstraf van tussen de drie en de tien jaar voor het drogeren en misbruiken van Andrea Constand. Het hooggerechtshof van de staat Pennsylvania schrapte zijn veroordeling echter vorig jaar omdat het proces oneerlijk zou zijn geweest.

Cosby was in hoger beroep gegaan omdat gebruik werd gemaakt van een verklaring die de acteur ooit aflegde in een civiele rechtszaak. Hij dacht dat die verklaring nooit tegen hem kon worden gebruikt in een strafzaak, maar dat gebeurde uiteindelijk toch. Aanklagers hebben daarmee zijn rechten geschonden, zo vond Cosby. In juni kreeg de acteur gelijk en kwam hij op vrije voeten.

Cosby was een van de eerste beroemdheden die sinds de start van de #MeToo-beweging werd veroordeeld. Naast Constand beschuldigden nog tientallen vrouwen hem van seksueel misbruik. Constands zaak was echter de enige die niet verjaard was.