Peiling: 1 op 12 overweegt Oekraïners in huis te nemen

Een op de twaalf Nederlanders overweegt om Oekraïense vluchtelingen in huis te nemen als dat nodig is, meldt EenVandaag op basis van een peiling onder ruim 21.000 mensen. ‘Iemand in huis nemen is een grote stap maar als het echt nodig is, dan denk ik erover’, zegt een van de ondervraagden.