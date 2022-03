Rutte: sancties niet ten koste van leveringszekerheid energie

Eventuele sancties tegen Rusland op het gebied van olie en gas mogen niet leiden tot onbeheersbare risico’s voor de leveringszekerheid. Dat heeft minister-president Mark Rutte benadrukt op een persconferentie na afloop van zijn ontmoeting in Londen met zijn Britse en Canadese ambtgenoten Boris Johnson en Justin Trudeau.

Rutte zei wel dat Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Canada bereid zijn ‘alle mogelijk sancties’ te overwegen om druk te zetten op Rusland. Maar de ‘pijnlijke realiteit’ is volgens de premier dat Europa zeer afhankelijk is van Russische energie. ‘Als we Europese bedrijven dwingen daarmee te stoppen, zou dat enorme gevolgen hebben.’