Kernlaboratorium Oekraïne vernietigd, geen radioactiviteit

Tijdens een Russische aanval is een kernlaboratorium in de Oekraïense stad Charkov vernietigd. Volgens het internationaal atoomenergieagentschap IAEA is er geen radioactieve straling gemeten. In de onderzoeksinstelling, deels gebouwd met Amerikaanse steun, werd een kleine voorraad nucleair materiaal bewaard.

Volgens het Russische ministerie van Defensie hadden Oekraïense troepen de nucleaire faciliteit voorzien van explosieven. Door de reactor op te blazen kunnen ze het Russische leger ervan beschuldigen de reactor te hebben aangevallen met raketten, aldus Russische staatsmedia.

Het IAEA riep opnieuw op tot onderhandelingen met Kiev en Moskou over veiligheidsgaranties voor de vele kerncentrales en nucleaire onderzoeksinstallaties in het door Rusland aangevallen land. Bijna elke dag is er wel een incident, waarschuwde de nucleaire waakhond.

Tot nog toe namen Russische troepen de voormalige, in 1986 deels ontplofte kerncentrale in Tsjernobyl in, gevolgd door de nog werkende kerncentrale in Zaporizja. Bij de aanval op Zaporizja, de grootste atoomcentrale van Europa, ontstond een brand in een bijgebouw van de centrale. Rusland beweert dat Oekraïense ‘saboteurs’ de brand tijdens gevechten hebben veroorzaakt. De Oekraïense president Volodimir Zelenski sprak over een gerichte beschieting van de reactorblokken door Russische tanks.