Rusland legt eerste boetes op voor ‘nepnieuws’ over leger

Rusland heeft de eerste boetes opgelegd voor vermeend nepnieuws over het leger, op basis van een wet die het parlement in Moskou vorige week aannam. Die voorziet in boetes en celstraffen tot vijftien jaar, reden voor tal van westerse media om hun verslaggevers uit het land terug te halen.

Een 26-jarige man uit de stad Pljos kreeg een boete van 30.000 roebel (200 euro) omdat hij minachtende teksten over het leger had geschreven, oordeelde een rechtbank ten noordoosten van Moskou. Het Russische nieuwsmedium Meduza gaf een overzicht van een aantal andere veroordelingen. Zo kreeg een man uit de stad Kostroma een boete van omgerekend 200 euro omdat hij een poster bij zich had waarop stond dat de Russische invasie in Oekraïne een ‘speciale operatie is voor de belastingen’.

De Russische regering noemt de actie in het buurland een ‘speciale militaire operatie’ en verbiedt media die aan te duiden als invasie of oorlog. Demonstraties in Moskou tegen de oorlog zijn ook verboden. De autoriteiten hebben duizenden arrestaties verricht.