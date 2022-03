Meer mensen naar teststraat GGD, veel minder toegangstesten

Nu het aantal coronagevallen weer toeneemt, stijgt ook het aantal mensen dat zich bij de GGD laat testen op besmetting. In de teststraten werden vorige week 602.825 testen uitgevoerd, meldt de overkoepelende GGD GHOR Nederland, tegenover ongeveer 375.000 een week eerder.

De commerciële teststraten hebben het juist veel rustiger nu carnaval achter de rug is. Zij hadden vorige week 187.732 afspraken voor toegangstesten staan, tegen 372.000 in de week ervoor. Op de meeste plekken hoeven mensen geen negatieve uitslag van een toegangstest te laten zien om binnen te komen. Die plicht geldt alleen nog voor mensen die een binnenevenement met meer dan vijfhonderd bezoekers willen bijwonen. Iedereen moet zich dan op corona laten testen, gevaccineerd of niet.