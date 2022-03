Verdachte fatale steekpartij Leeuwarden zit nog in Duitse cel

De 27-jarige verdachte van de fatale steekpartij in Leeuwarden die afgelopen weekend een 21-jarige vrouw het leven kostte, zit momenteel vast in Duitsland. Hij werd zondagochtend door de Duitse politie aangehouden. Dat gebeurde in de buurt van de plaats Leer, nadat hij de grens was overgestoken, zo laat de politie weten.

De aanhouding zelf had de politie al eerder gemeld, maar pas maandag werd duidelijk dat die in Duitsland werd verricht. Nederland gaat om overlevering van de man vragen. ‘Zodra de verdachte in Nederland is, wordt hij in verzekering gesteld en zal hij worden verhoord.’

Politiemensen zagen de verdachte zelf nog in Nederland rijden. Toen duidelijk werd dat hij richting de grens ging, schakelden ze hun Duitse collega’s in.

Ongeveer anderhalf uur daarvoor hadden agenten de overleden vrouw gevonden in de woning aan de Tweebaksmarkt, in het centrum van de Friese hoofdstad. Een 25-jarige man was zwaargewond, een 30-jarige man had minder ernstige verwondingen. Alle slachtoffers komen uit Leeuwarden. Het onderzoek naar de toedracht van het dodelijke geweld is nog in volle gang.