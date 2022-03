Heineken brengt met ‘Silver’ een nieuw biertje op de markt

Heineken brengt een nieuw biertje op de Nederlandse markt. Het gaat om Heineken Silver, dat iets minder alcohol bevat en wat minder bitter smaakt. Het is naast het originele Heineken en de alcoholvrije versie het derde bier onder het moedermerk van de brouwer.

‘Op dit moment is er een grote groep consumenten, onder wie de twintigers, op zoek naar een extra verfrissend en toegankelijk bier’, zegt marketingdirecteur Els Dijkhuizen in een toelichting. ‘Binnen ons portfolio zagen wij daar nog ruimte voor.’ Silver heeft een alcoholpercentage van 4 procent. Het nieuwe bier krijgt ook een eigen kleur en dat is turquoise. Dat blauwgroen zit tussen het groen van het origineel en het blauw van zijn alcoholvrije bier.

Heineken Silver is verkrijgbaar bij Jumbo en vanaf volgende week bij Albert Heijn. Daarna volgen andere supermarkten. Vanaf eind maart wordt het nieuwe bier geschonken in de horeca en op festivals.