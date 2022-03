VN: meer dan 400 burgers omgekomen in Oekraïne

Door de oorlog in Oekraïne zijn volgens de Verenigde Naties zeker 406 burgers om het leven gekomen, onder wie 27 kinderen. Daarnaast zijn 801 mensen gewond geraakt.

Het VN-mensenrechtenkantoor denkt dat het aantal slachtoffers in werkelijkheid veel hoger is. Er wordt nu alleen melding gemaakt van de bevestigde gevallen. Bij de update van zondag lag het dodental op 364.

Charkov, de tweede stad van Oekraïne, meldt maandag dat in de stad sinds het begin van de Russische inval 133 burgers zijn omgekomen. Onder de slachtoffers zijn ook vijf kinderen. Naast burgers zijn in Charkov ook 76 Oekraïense soldaten gedood bij de gevechten in en rond de stad, aldus de lokale autoriteiten.

Rusland stelt dat zijn leger in Oekraïne zich enkel richt op militaire doelen, maar vanuit Oekraïne komen veel meldingen - en beelden - van aanvallen op onder meer woonwijken.