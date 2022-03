Macron veroordeelt ‘moreel cynisme’ Poetin over corridors

De Franse president Emmanuel Macron heeft zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin beschuldigd van ‘moreel cynisme’ vanwege de Russische aankondiging van zogenoemde humanitaire corridors in Oekraïne. Oekraïense burgers zouden via deze corridors uit steden kunnen ontsnappen in de richting van Rusland of diens bondgenoot Belarus, in plaats van naar ander Oekraïens grondgebied. Tegelijkertijd zou een staakt-het-vuren worden ingesteld, maar beschietingen gingen maandag gewoon door.