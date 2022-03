Verdachte van miljoenenoplichting tijdens ‘liefdesrelatie’ komt vrij

De 49-jarige Tiffany van D. uit Den Haag, die wordt verdacht van het oplichten van een man uit Friesland voor 5,8 miljoen euro, wordt dinsdag vrijgelaten. De rechtbank in Den Haag besloot maandag dat ze haar strafzaak in vrijheid mag afwachten. Ze krijgt tijdens de schorsing van haar voorarrest een contactverbod met het slachtoffer en medeverdachten.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de vrouw ervan dat ze van januari 2016 tot en met juli vorig jaar onder het mom van een liefdesrelatie miljoenen aftroggelde van het Friese slachtoffer. De onderneemster, bekend van de Haagse bedrijven Soulsistah, vertelde hem dat ze werd bedreigd en de grote geldsommen nodig had voor haar beveiliging. Ze deed volgens de officier van justitie voorkomen alsof ze erg vermogend was en een erfenis verwachtte van 94 miljoen euro.

Het OM verdenkt de vrouw samen met medeverdachten ook van het witwassen van de verkregen 5,8 miljoen euro. Het geld besteedde de vrouw volgens de officier voornamelijk aan reizen naar Ibiza en het bekostigen van haar luxe levensonderhoud. En terwijl het slachtoffer dacht dat hij een relatie met de vrouw had, trouwde zij met een 30-jarige medeverdachte uit Limburg. De bruiloft zou volgens de officier zijn bekostigd met geld van het slachtoffer.

Leugen

Bij de politie verklaarde ze vorig jaar na haar aanhouding dat ze ‘in een leugen leeft’ en dat ze veelvuldig geld heeft gekregen door de vermogende Fries verhalen op de mouw te spelden.

Haar advocaat Yehudi Moszkowicz ontkende maandag in de Haagse rechtbank dat zijn cliënt de Nederlandse en vrouwelijke versie is van The Tinder Swindler, uit de gelijknamige Netflix-misdaaddocumentaire. Hij schermde met een leningsovereenkomst die verdachte en slachtoffer vorig jaar samen ondertekenden, maar volgens de rechtbank sluit die overeenkomst de vermeende oplichting echter niet uit.

De zaak wordt niet eerder dan na de zomer inhoudelijk behandeld. Daarom is de vrouw nu in afwachting hiervan op vrije voeten gekomen.